Авторы международного исследовательского проекта "Европейский опрос учащейся молодежи относительно употребления алкоголя и наркотиков" изучили, как украинские подростки 15-18 лет относятся к вредным привычкам. Результаты исследования опубликовала "Украинская правда".

В опросе Украина принимает участие с 1995 года. В этом году его участниками стали подростки из 260 учебных заведений: старшеклассники, студенты, получающие профтехобразование и высшее образование (1-2-го курсов).

Опрос поднял несколько тем.

Доступность сигарет, алкоголя и наркотиков

44% опрошенных заявили, что легко достают сигареты, алкоголь и наркотики. Самыми доступными для подростков сигареты являются в областных центрах.

Из алкоголя легче всего молодым людям "добыть" слабоградусные напитки: об этом сообщили 61% учащихся.

Каждый восьмой подросток признался, что может "очень легко" и "скорее, легко" достать марихуану или гашиш.

Курение

Половина респондентов курили хотя бы раз в жизни. Каждый десятый юноша впервые выкурил сигарету в 9 лет или раньше. Об уже сложившейся привычке курить сигареты ежедневно сказал каждый пятый ученик.

Каждый десятый подросток курил электронные сигареты за последние 30 дней. Треть учеников курили кальян.

Несмотря на высокие показатели, авторы мониторинга отмечают тенденцию снижения распространения курения среди подростков.

Алкоголь

86% участников опроса употребляли алкоголь. Девушки делали это немного чаще - в 88% случаев (у юношей показатель 83%).

В 10 лет или раньше впервые попробовали алкоголь 13,4% опрошенных.

За последний год употребляли алкоголь 75% опрошенных подростков. За последний месяц хотя бы раз пили алкоголь почти половина молодых людей. Каждый пятый употреблял алкоголь больше трех раз за последний месяц.

Как оказывает сравнение с результатами опросов предыдущих лет, все больше подростков впервые напиваются в возрасте 14 лет или раньше. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются вино и слабоалкогольные напитки.

Наркотики

Почти каждый 5-й опрошенный сказал, что хотя бы раз употреблял наркотики. 9% курили марихуану.

Употребление наркотических веществ более распространено в областных центрах.

Соцсети и игры

С понедельника по пятницу 45% подростков проводят в соцсетях 4 часа и больше. Каждый четвертый опрошенный сказал, что у него портится настроение, когда нельзя провести время в соцсетях.

Каждый десятый подросток признался, что проводил 6 или больше часов за игрой на электронных гаджетах. Среди юношей таких было больше - 14% против 5% среди девушек.

Треть опрошенных подростков считает, что проводит слишком много времени за компьютерными играми. 6,7% признали, что зависимы от азартных игр - это каждый десятый парень и 3% девушек.

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