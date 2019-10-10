Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации стенограмм своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, так как "это навредит людям". Об этом Зеленский сегодня заявил на масштабной пресс-конференции.

"Мои разговоры с президентом РФ подкреплены результатом - детальным и сложным. Мы могли бы друг друга поздравить, потому что наша команда сработала", - сказал он.

"К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли к продолжению наших встреч? Думаю, нет, на этом закончим. Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда. Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей. Нет, я ничего не буду публиковать, потому что это навредит людям", - заявил Зеленский в ответ на вопрос, готов ли он опубликовать стенограммы своих разговоров.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-марафона Зеленского.

Напомним, что Зеленский заявил, что с Меркель у него нет конфликта после разговора с Трампом.

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