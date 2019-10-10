Сегодня, 10 октября, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий в Украине Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) за монополизацию рынка компанией Тедис Украина и самого дистрибьютора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольный комитет отмечает, что собранными по делу доказательствами подтверждено, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования. В АМКУ отмечают, что производители табачных изделий "установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме Тедис, потенциальными дистрибьюторами, которые делали просто невозможным их появление на этом рынке".

Последствия таких действий в АМКУ показали на схеме:

В АМКУ напоминают, что в декабре 2016 года Тедис Украина был признан монополистом на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением оштрафован на 430 млн грн. Компания обжаловала это решение в судах. Но все постановления были в пользу АМКУ. А постановление Верховного Суда от 19.06.2018 г. является окончательным, вступило в силу и обжалованию не подлежит.

В АМКУ отмечают, что сегодня вынесено второе решение в этой длительной истории. "На этот раз оно касается нарушений антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной продажи сигарет. Соответственно, ответчиками являются и другие участники - не только Тедис, но и производители", - уточняют в АМКУ.

Штрафы за совершенные нарушения наложены на:

ООО Тедис Украина - 3,4 млрд грн,

ООО Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн - 370 млн грн,

ЗАО Филип Моррис Украина - 810 млн грн,

ОАО Джей Ти Интернешнл Украина - 430 млн грн,

ЗАО Джей Ти Интернешнл Компани Украина - 490 млн грн,

ОАО Империал Тобакко Продакшн Украина - 170 млн грн,

ПИИ Империал Тобакко Юкрейн - 290 млн грн,

Как сообщала "Страна", в Польше за незаконное изготовление сигарет задержали 22 украинца. Их обвинили обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий.

Ранее мы писали, как на Закарпатье изъяли самую большую в истории Украины партию контрабандных сигарет.