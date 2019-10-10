В ноябре между Данией и Швецией будет временно введен пограничный контроль. Об этом пишут западные СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.

Уточняется, что причиной такого решения стали совершенные в Дании преступления, подозреваемые в которыхт прибыли из Швеции. В частности, ранее двум шведам выдвинули обвинения в причастности к взрыву, который был совершен в августе возле здания датской налоговой инспекции.

Временный пограничный контроль между соседними странами будет действовать полгода.

Также мы сообщали, что в Дании оскорбились решением Трампа отменить визит в Копенгаген из-за отказа продавать Гренландию.