В крымском городе Саки задержан гражданин России, готовивший взрыв в административном здании. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает "Коммерсантъ".

По словам представителей службы безопасности РФ, задержанный исповедует нацистскую идеологию и является членом украинских организаций, признанных в РФ экстремистскими. В ведомстве не называют его имени, однако издание приводит его: это член партии "Свобода" Олег Приходько.

В феврале 2019 года в его доме в селе Орехово Сакского района сотрудники ФСБ проводили обыск и изъяли флаги партии, красно-черные флаги УПА и портрет Степана Бандеры. В июне суд оштрафовал Приходько на 2 тысячи рублей за пропаганду нацистской символики.

Сейчас, по информации СМИ, задержанный готовился взорвать здание городской администрации Сак. "В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении ФСБ.

Как ранее писала "Страна", в начале сентября во время прохождения погранконтроля в пунктах пропуска "Джанкой" и "Армянск" ФСБ задержала граждан Украины и России, находящихся в федеральном розыске.

А в марте в Симферополе российская полиция задержала архиепископа Православной церкви Украины Климента.