В четверг, 10 октября, был объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета в Twitter.

В 2019 году нобелевским лауреатом по литературе стал австрийский автор Петер Хандке. Его наградили "за влиятельную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности исследовала задворки и специфику человеческого опыта".

Скриншот, фото: Twitter/ The Nobel Prize

Напомним, в мае прошлого года Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной стал крупный скандал, связанный с активным деятелем Нобелевского комитета по литературе - фотографом Жан-Клодом Арно, который предстал перед апелляционным судом Швеции по делу о преступлении сексуального характера.

Также мы писали, что Нобелевская премия 2018 года по литературе присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук.

Кроме того, сообщалось, что вторая неделя октября - Нобелевская. Ежедневно объявляются лауреаты этой премии в разных областях. "Страна" публиковала расписание.