10 октября назвали сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе. В прошлом году из-за секс-скандала в комитете ее не вручали, а в этом году определили лауреатов за 2018 и 2019 годы. Кого и за что отметил Нобелевский комитет в этом году.

Ольга Токарчук

Нобелевскую премию-2018 получила польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук с формулировкой за то, что она "никогда не рассматривает реальность, как что-то стабильно и вечное и конструирует свои романы в напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, ум против сумасшествия, мужчина против женщины, дом против отчуждения". Ее назвали ведущими польским романистом своего поколения. Премию она получила "за нарративную фантазию, которая с энциклопедической точностью представляет пересечение границ, как форму жизни".

Ольге Токарчук 57 лет. Она родилась в польском Сулехув в семье выходцев из Украины. Изучала психологию в Варшавском университете. Во время учебы, как волонтер, ухаживала за психически больными людьми. После окончания учебы работала психотерапевтом. После того, как ее первые произведения стали популярными - уволилась и полностью сосредоточилась на литературной деятельности.

Фото: Ольга Токарчук/eksmo.ru

В одном из романов "Е.Е" Токарчук рассказывает о девушке, которая внезапно обнаруживает в себе паранормальные способности и также внезапно их теряет. В другом - "Веди свой плуг над костями мертвых" - рассказывает о расследовании серии загадочных убийств. Ее роман "Бегуны" в прошлом году получил престижную Букеровскую премию.

Живет во Вроцлаве. Вегетарианка. Про свои книги говорит, что это ее способ рассказывать себе сказки на ночь, но уже во взрослом возрасте.

Петер Хандке

Австрийскому писателю и драматургу 76 лет. Его назвали лауреатом "за влиятельную роботу, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

Петер Хандке родился во время Второй мировой войны в австрийской провинции Каринтия. Его мать была словенкой, отец - женатый немецкий банкир, служивший в Каринтии. Однако мать вышла замуж за другого - трамвайного кондуктора из Берлина, а от мальчика долгое время скрывала имя настоящего отца.

Фото: Петер Хандке/euromag.ru

Хандке автор романов и пьес, которые ставили в театрах Германии, Австрии, Франции. В настоящее время живет под Парижем.