Нардеп от "Слуги народа", замглавы налогового комитета Александр Дубинский отозвал свой законопроект №2208, которым предлагалось изымать налог в размере 1% от суммы покупки иностранной валюты наличными. Об этом нардеп написал в Telegram.

По его словам, сделал он это после опроса среди своих подписчиков. "Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты", - сообщил Дубинский и привел результаты голосования: не поддержали законопроект 79% подписчиков, поддержали - 21%. "В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208", - подытожил нардеп.

Фото: t.me/dubinskypro

После появления информации об этом документе среди пользователей соцсетей поднялась волна возмущения.

Напомним, что в "Слуге народа" предложили ввести налог на операции с наличным обменом валют. "Наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток. Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок? Вот и давайте переводить наличный валютный обмен "в белую", - аргументировал свое предложение Дубинский.

Поступившие от налога деньги нардеп предлагает использовать на развитие спорта. Вместе с тем законопроект предусматривает введение штрафов за непредоставление расчетного документа при обмене валют - в размере 100% суммы операции.

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