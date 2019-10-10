Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде относительно "формулы Штайнмайера". Текст послания опубликован на сайте горсовета.

По словам депутатов, они возмущены ситуацией с реализацией Минских договоренностей и подписанием "формулы Штайнмайера". Они написали, что хотят мира в Украине, но не любой ценой.

"Мир любой ценой - недопустим! Мир на основе формулы, которая поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавшими свои жизни за Украину, и наемными боевиками, которые убивали, пытали и грабили мирное население, является преступлением против граждан нашей страны", - сказано в письме.

Авторы послания требуют, чтобы любые переговоры по достижению мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и позиции его защитников. С точки зрения львовян, совершенно неприемлемы любые компромиссы в трех вопросах:

Отвод украинских войск из обустроенных укреплений, отступление назад. Проведение выборов на территории ОРДЛО при отсутствии контроля над этими территориями властью Украины. Предоставление любой формы особого статуса этой территории будет противоречить действующей Конституции Украины и принципу территориальной целостности и унитарности государства.

Напомним, ранее из-за "формулы Штайнмайера" негодовал Львовский облсовет. 2 октября депутаты на внеочередном заседании облсовета приняли заявление о недопущении "капитуляции".