Львовский горсовет написал Зеленскому возмущенное письмо по поводу "формулы Штайнмайера"
Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде относительно "формулы Штайнмайера". Текст послания опубликован на сайте горсовета.
По словам депутатов, они возмущены ситуацией с реализацией Минских договоренностей и подписанием "формулы Штайнмайера". Они написали, что хотят мира в Украине, но не любой ценой.
"Мир любой ценой - недопустим! Мир на основе формулы, которая поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавшими свои жизни за Украину, и наемными боевиками, которые убивали, пытали и грабили мирное население, является преступлением против граждан нашей страны", - сказано в письме.
Авторы послания требуют, чтобы любые переговоры по достижению мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и позиции его защитников. С точки зрения львовян, совершенно неприемлемы любые компромиссы в трех вопросах:
- Отвод украинских войск из обустроенных укреплений, отступление назад.
- Проведение выборов на территории ОРДЛО при отсутствии контроля над этими территориями властью Украины.
- Предоставление любой формы особого статуса этой территории будет противоречить действующей Конституции Украины и принципу территориальной целостности и унитарности государства.
Напомним, ранее из-за "формулы Штайнмайера" негодовал Львовский облсовет. 2 октября депутаты на внеочередном заседании облсовета приняли заявление о недопущении "капитуляции".