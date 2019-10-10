Операцию на сердце перенес глава Запорожского городского совета Владимир Буряк. Об этом он рассказал в интервью местной газете "Запорозька Січ".

По словам мэра, это уже второе подобное хирургическое вмешательство за последние полгода. Первую операцию на сердце он перенес весной 2019 года.

"Уже сделал две операции. Одну весной. Сейчас прошло полгода. Планово прошел обследование, врачи сказали, что нужно немедленно делать еще одну операцию на сердце. Поэтому ее сделали", - объяснил Владимир Буряк.

Владимир Буряк. Фото: sich.zp.ua

По данным местных СМИ, операция успешно прошла еще 27 сентября. Сейчас городской голова находится на больничном и проходит курс реабилитации, которая должна продлиться около 24 дней.

Напомним, Владимир Буряк занимает должность мэра Запорожья с ноября 2015 года.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка из-за подкупа избирателей.

Также мы сообщали, что освобожденному из российского плена активисту Бекирову сделали операцию на сердце.