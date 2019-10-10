Трамп пригрозил Турции уничтожением ее экономики
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае, если во время военной операции на территории Сирии она начнет уничтожать курдов. Об этом сообщает Reuters.
Дональд Трамп заявил, что однажды уже "наказывал" Турцию за дело пастора Эндрю Брэнсона, и выразил надежду, что Анкара "вспомнит урок и будет действовать разумно".
Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии, его войска вторглись на курдские позиции. Перед этим Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.
Также мы писали, что после атаки турецкой армии курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии.
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