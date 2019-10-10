Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае, если во время военной операции на территории Сирии она начнет уничтожать курдов. Об этом сообщает Reuters.

Дональд Трамп заявил, что однажды уже "наказывал" Турцию за дело пастора Эндрю Брэнсона, и выразил надежду, что Анкара "вспомнит урок и будет действовать разумно".

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии, его войска вторглись на курдские позиции. Перед этим Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

Также мы писали, что после атаки турецкой армии курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии.