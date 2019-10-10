Нобелевская премия 2018 года по литературе присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. Об этом сообщает премия в Twitter.

Фото: twitter.com/NobelPrize

Ольга Токарчук родилась в польском Сулехув в семье выходцев из Украины. Закончила факультет психологии в Варшавском университете. Является соорганизатором Фестиваля рассказов, во время которого авторы коротких литературных форм из Польши и из-за рубежа представляют свои произведения. С 2008 ведет занятия с творческого письма в Опольском университете.

Напомним, что нобелевскую премию по литературе вручат сразу за 2018 и 2019 годы. Особенностью нынешней Нобелевской недели будет то, что известны имена сразу двух лауреатов. Нобеевским лауреатом за 2019 год стал австрийский писатель Петер Хандке.

Дело в том, что Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае прошлого года решение о переносе оглашения победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло" на фоне скандала. В отношении Жан-Клода Арно - мужа члена академии, поэтессы Катарины Фростенсон - велось расследование обвинений в домогательствах к большому числу женщин. Авторитетность выбора лауреата малым количеством голосов могла быть поставлена под сомнение, о чем заявил Нобелевский фонд.

Также мы писали о том, что опубликован график вручения самой престижной награды мира.