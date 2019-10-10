Сегодня, 10 октября, в Австрии, на территории аэропорта в городе Хершинг возле Линца произошел взрыв, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Сообщается, что врыв прогремел около 8:00 в одном из помещений на предприятии по переработке мусора Umwelt Service. После взрыва начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Из 9 пострадавших двое человек находятся в тяжелом состоянии. Взрыв не повлиял на работу аэропорта.

Фото: twitter.com/chriszeintl

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