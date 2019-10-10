Станция Харьковского метрополитена "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом". Об этом написал в своем Telegram мэр города Геннадий Кернес.

По словам Кернеса, с предложением о переименовании 10 октября в горсовет обратился коллектив завода "Турбоатом". Оно будет рассмотрено на ближайшей сессии горсовета, которая состоится 16 октября.

Кернес заявил, что он поддерживает идею переименования, потому что "Турбоатом" - известный во всем мире флагман нашего машиностроения, который выходит на новые рынки.

"Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют за", - написал мэр.

Ранее Кернес негативно высказывался о декоммунизации и масштабных переименованиях. Он утверждал, что, "проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено".

Как сообщала" Страна", в феврале проезд в харьковской подземке подорожал с 5 до 8 грн.