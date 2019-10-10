"Он лоббировал меня по доброй воле". Зеленский заявил. что не платил американскому адвокату за улучшение своего имиджа в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский адвокат Маркус Коэн лоббировал его интересы (повышал имидж) в США добровольно и бесплатно. Об этом украинский лидер сказал во время сегодняшнего пресс-марафона.
Один из журналистов сказал, что Коэн отчитался перед властями США и указал 100 тысяч долларов, полученных от Зеленского. Причем последний был назван его заказчиком.
"Указали ли вы это в своей декларации?" - поинтересовался представитель СМИ у президента.
Зеленский ответил, что адвокат защищал его интересы добровольно.
"Я внимательно читал - он лоббировал меня по доброй воле. Я встречался со многими американцами во время избирательной кампании. И наверняка среди них был Коэн. Наверное, многие из них думали, что придет время и это сработает. Я всегда всем говорил: президент Украины - достаточная должность, чтобы не иметь посредников для общения с другими лидерами", - сказал Зеленский.