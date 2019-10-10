На пресс-конференции в Киеве 10 октября президент Владимир Зеленский, комментируя раскол в партии "Слуга народа", не исключил, что распустит депутатов через год.

"Я не хочу ломать партию "Слуга народа". Если они (депутаты "Слуги народа" - Ред.) сами начнут есть друг друга, я через год их распущу", - сказал Владимир Зеленский.

Также он прокомментировал слова нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского о том, что политсилу было бы правильнее назвать "Слуги МВФ".

"Мы говорили с Дубинским откровенно, он говорил о своем отношении к МВФ. Но я считаю, что это вопрос не народных депутатов, а правительства, и оно должно нести ответственность за условия сотрудничества с МВФ и за то, чтобы это сотрудничество было. Это точно не вопрос депутатов от "Слуги народа". Но господин Дубинский не может быть депутатом. Он остается журналистом. Он и журналист, и блогер, и депутат - ну, такой вот человек талантливый", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Александр Дубинский также назвал Украину страной под управлением МВФ.

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