Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в обед составил почти 24,53 грн/дол. Об этом свидетельствуют данные НБУ по состоянию на 12:00 10 октября.

В сравнении со вчерашним курсом в 24,70 грн/дол валюта подешевела на 0,73%.

Эксперты отмечают, что первые сделки на межбанке сегодня проходили по 24,60 грн/$, после чего начался интенсивный курсовой откат. Как сообщает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко в комментарии ubr, спроса на валюту практически нет. А Нацбанк утром активно выкупал излишки валюты по 24,55-24,56 грн/$.

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, тренд на укрепление гривны формируется преимущественно фактором выходных. "В понедельник не выйдут на работу не только украинские банкиры - будут отмечать День Колумба. Это стимулирует банки сбрасывать валюту и выходить в гривну, которую можно выгодно разместить в депосертификатах Нацбанка", – пояснил он.

В обменных пунктах киевских банков курс продажи доллара также понизился на 10,46 копеек до 24,99 грн/$, курс покупки - понизился на 7,08 копеек до 24,58 грн/$.

Напомним, 9 октября иностранцы зашли в облигации и опустили курс доллара к гривне.

Также "Страна" следит за тем, что происходит с курсом доллара в Украине на межбанке, в обменках и банках 10 октября.