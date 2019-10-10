Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наладил отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель после инцидента со стенограммой разговора с президентом США Дональдом Трампом, в котором Зеленский жаловался на недостаточную помощь Европы. Об этом Зеленский заявил на масштабной пресс-конференции в Киеве.

"Мы вчера (9 октября - Ред.) общались с Меркель, у нас отличные отношения. Она понимает, почему так сказал… Они возвращали Россию в ПАСЕ, продолжали Северный поток-2, потому что защищали интересы своей стороны. А я - тут защищал", - заявил Зе, отвечая на вопрос журналиста, как бы он извинился перед Меркель и Макроном (президент Франции - Ред.) за то, что упрекнули их в недостаточно помощи вовремя разговора с президентом США.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-марафона Зеленского.

Напомним, что вчера Зеленский и Меркель провели телефонный разговор. У президента Украины рассказали, что Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ. Кроме того, Зеленский рассказал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе.

В свою очередь Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ по поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

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Кроме того, "Страна" разбиралась, как отразятся откровения Зе в разговоре с Трампом на отношениях с ЕС.