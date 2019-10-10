Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы лежит в больнице с инфарктом, 9 октября давал брифинг перед телекамерами, а сегодня принимал участие в заседании комитета.

Напомним, во время пресс-марафона, который проходит в эти часы, у Зеленского спросили, почему Завитневич пропускает заседания парламента и своего комитета. На это глава государства ответил, что нардеп никогда не уклонялся от работы. А заседания стал пропускать после инфаркта, из-за которого, дескать, сейчас лежит в больнице.

Между тем пострадавший от инфаркта Завитневич вчера вместе с другим членом комитета Романом Костенко давал 20-минутный брифинг перед телекамерами.

Видео: YouTube/ RadaTVchannel

А сегодня Завитневич явился к 10:00 начнется на заседание своего комитета по адресу ул. Садовая, 3А, к.1224). По сообщениям СМИ, вместе с коллегами он одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы "(№0905).

"Предлагаю рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении законопроекта принять его во втором чтении и в целом как закон", - сказал, видимо, чудом резво выздоровевший от инфаркта председатель комитета Завитневич.

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