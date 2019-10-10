Уже меньше чем через две недели, 22 октября, донецкий Шахтер проведет очень важный матч в Лиге чемпиионов. В Харькове "горняки" примут прямого конкурента в борьбе за выход из группы - загребское Динамо. У команд сейчас по три очка, и от исхода этого противостояния будет зависеть очень и очень многое.

Клуб объявил о флешмобе для болельщиков в Instagram и призвал их поддержать любимую команду.

"Раздевалка перед важным матчем - место полной концентрации и финальных напутствий, куда болельщикам не добраться. Но теперь вы можете обратиться к футболистам прямо перед домашним матчем Лиги чемпионов в Харькове.



Чтобы стать частью флешмоба и сказать важные слова игрокам:



- сделайте скриншот указанной сторис в нашем профиле;

- разместите на скриншоте свое пожелание и отметьте нашу страницу;

- опубликуйте эту сторис у себя в профиле.



Все собранные пожелания мы нанесем на специальный стенд и разместим его в раздевалке Шахтера перед матчем с загребским Динамо. Таким образом каждый футболист сможет увидеть слова вашей поддержки. Ваши эмоции - источник наших побед", - так пояснили задумку в пресс-службе клуба.

Раньше мы рассказывали, что Шахтер создает собственный бренд fashion-одежды в стиле 30-х годов.