Президент Украины Владимир Зеленский объяснил инцидент с его пресс-секретарем Юлией Мендель, которая 27 сентября оттолкнула от главы государства журналиста "Схем" Сергея Андрушко. Свой комментарий по поводу ситуации глава государства дал во время пресс-марафона.

Зеленский заявил, что журналист "Схем" вел себя слишком активно и нарушал личное пространство и Юлии, и его - "тыкал в лицо микрофоном".

"Андрушко ведёт себя некорректно. Я внутренне прощал поведение Андрушко в отношении меня. Он здоровый парень, он нападает. Я ребятам охранникам говорю: отойдите, нападет", - сказал Зеленский.

Он также высказал мнение, что Мендель неправа, но списал ее некорректное поведение на усталость.

"Девочку в этом случае буду защищать", - добавил он.

"Зато все увидели, что я тоже умею толкаться", - засмеялась в этот момент Мендель.

Напомним, "Страна" публиковал видео, на котором пресс-секретарь отпихивает журналиста.

Мы также приводили оценку ситуации самой Мендель.