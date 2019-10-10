Президент Владимир Зеленский назвал будущего губернатора Одесской области Максима Куцего "чистым кандидатом". Об этом президент заявил сегодня в ходе пресс-марафона в Kyiv Food Market.

"Извините за сленг… есть такое слово – зашкваренный… Мы посчитали, что именно Максим Куцый - это самый чистый кандидат. К нему в принципе ничего нет", - заявил глава государства.

Также Зеленский подтвердил, что Куцего он представит в Одессе в пятницу, 11 октября.

Этому назначению предшествовал скандал. В среду, 9 октября, Кабинет министров согласовывал кандидатуру Максима Куцего на пост главы Одесской областной администрации. Однако, как стало известно журналистам, перед началом заседания Кабмина вопрос по кандидатуре нового губернатора Одесской области был снят с повестки дня. Однако ближе к концу заседания Гончарук все-таки поставил вопрос об одесском губернаторе и кандидатура Куцего была согласована.

Ранее "Страна" сообщала о том, что известно о новом губернаторе Одесской области.

Также мы писали о том, что будущий одесский губернатор хранит 3 млн долларов в биткоинах и эфирах. Согласно декларации, в собственности семьи киевского бизнесмена Максима Куцого - две квартиры в Киеве - площадью в 70 и 68 кв. м. и земельный участок площадью более 1 га в Киевской области. Кроме того, Куцый задекларировал две пары часов "Ролекс", общая стоимость которых составляет более 390 тыс. грн. Также в его собственности есть два автомобиля - Audi A4 Sline 2011 выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 г. Первый обошелся ему в 470 тыс. грн, а второй - в 558 тыс. грн.