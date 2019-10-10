Во время проведения заседания Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в Ашхабаде (Туркменистан) 10 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев хочет пересмотреть существующие договоренности в нормандском формате.

На выходе к прессе Лавров ответил на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию с разведением войск на Донбассе. Министр вспомнил предысторию вопроса.

"Когда изначально была достигнута договоренность, одобренная лидерами Нормандского формата в октябре 2016 года, о разведении в трех пилотных районах (Станице Луганской, Петровском и Золотом), в двух последних пунктах, Петровском и Золотом, разведение состоялось довольно быстро и держалось устойчиво ко всеобщему удовлетворению. А вот в отношении Станицы Луганской украинское руководство выдвигало требование обязательного предварительного соблюдения полноценных семи дней тотальной тишины. Это условие никогда не звучало применительно к Золотому и Петровскому", - напомнил Лавров.

Затем он рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не раз подтверждала, что режим тишины соблюдался в Станице Луганской течение недели. Но каждый раз украинская сторона заявляла, что она считает иначе. Мол, украинские военные слышали "пару-тройку выстрелов". За это время было нарушено разведение в Петровском и Золотом. Украинцы тихо вернули вооружение на позиции.

А накануне повторного разведения "появились новые условия, о которых мы не слышали раньше", заметил Лавров. Он сделал вывод, что это делается для того, чтобы пересмотреть ранние договоренности на условиях Киева.

"Есть ощущение, что Киев требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть предыдущие договоренности в этом формате. Это будет ударом по репутации лидеров стран четверки", - сказал Лавров.

Ранее "Страна" писала, что во время сегодняшнего пресс-марафона Владимир Зеленский объяснил, почему не разводят войска в Петровском, где уже неделю нет обстрелов.

Также президент Украины сообщил, что если не сложится диалог в Нормандском формате, то он будет отходить от мирного плана.