Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней большой пресс-конференции с журналистами ответил на вопрос о том, с кем из российских артистов поддерживает теплые отношения.

Он назвал несколько имен, отметив, что многое успело поменяться, поэтому связь прервалась: "Ой, я потерял почти всех. С Андреем Макаревичем - два года назад где-то виделись. С режиссером, которые снимали наши фильмы. С Камеди ребята мне звонили, когда приезжали в Одессу, Слепаков звонил, Ревва - он же наш донецкий, кажется, у него даже наш паспорт", - рассказал президент Владимир Зеленский.

Отметим, что известный российский комик и бард Семен Слепаков находится в базе сайта "Миротворец" с марта 2018 года. В черный список он попал из-за концерта в аннексированном Крыму. Донецкий российский артист Артур Пирожков (он же Александр Ревва) часто дает концерты в Украине. В том числе и на закрытых корпоративах. На одном из них в День конституции, 28 июня, побывал глава Зе-офиса Андрей Богдан, за что и подвергся критике. "Вообще-то артист Александр Ревва - гражданин Украины. Очень патриотичный парень", - оправдывался тогда Богдан.

российский певец и бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич ранее не отрицал, что тема аннексии Крыма является для него неприятной. В 2017 году он прокомментировал увольнение клавишника Андрея Державина, якобы из-за того что тот поддержал Путина и аннексию Крыма. "...хорошая группа получается только из разномышленников. В этой связи мне абсолютно неинтересно, что думает Андрей Державин по поводу Украины - он взрослый человек (я-то полагаю, что он вообще на эту тему не думает, но не собираюсь у него это выяснять.) ... Представьте себе, что жила много лет семья - и вдруг разбегается. Да они сами себе не всегда могут объяснить, что пошло не так. А тут их вызывают на суд общественности и кричат - признавайтесь, это вы из-за Крыма? Ну правда, смешно. И если вы к нам хорошо относитесь - ради Бога, отъ…битесь", - резко прокомментировал тогда Макаревич. История произошла перед украинским туром в 2017 году.