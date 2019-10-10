В пятницу, 11 октября, в Украине снова немного похолодает, в большинстве областей температура будет держаться на уровне +12...+16 градусов, на юге - +15...+20 градусов. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, 11 октября дожди пройдут на юге и востоке Украины, кроме Харьковской области, а также в центральных регионах, кроме Винницкой области. В этих областях они могут быть сильными, поэтому Диденко рекомендует их жителям подготовьтесь к дождям. На западе и севере сохранится вероятность осадков, но небольших и локальных. Ветер будет дуть с запада, умеренный.

По данным синоптика, в Киеве 11 октября ожидается свежая погода с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого.

"На выходных температура воздуха снова поднимется вверх и будет радовать всех теплом и солнышком. Уже в субботу-воскресенье ожидается +16...+23 градуса. На Покрову погода в Украине ожидается просто роскошной - солнечно, ясно, +20...+25 градусов. Кто там хотел бабьего лета - ловите, наслаждайтесь и не болейте. Ведь впереди много совместной осенней работы и удовольствие от созерцания красивого октября", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, 8 октября столице закончился безморозный период, но в конце недели киевлян ждет бабье лето.

Также мы писали, что синоптик пообещала, что в воскресенье украинцы будут радоваться солнцу и теплу.