10 октября в Лондоне китайская компания OnePlus презентует новые флагманские смартфоны - OnePLus 7T и улучшенную версию OnePlus 7 Pro. И если 7T уже показывали в Индии и нынешняя презентация станет новинкой только для Европы, то 7T Pro мир увидит впервые. Начало трансляции в 18:00 по Киеву.

Официальная прямая трансляция

19:00 Официальная цена:

OnePlus 7T 549 фунтов - около 16 493 грн

OnePlus 7T Pro 699 фунтов - около 21 000 грн

OnePlus 7T McLaren Edition 799 фунтов -24 003 грн

18:42 Показывают McLaren Edition с черно-оранжевым дизайном. Оперативная память 12 Гб

18:39 Представляют OnePlus 7T Pro с выезжающей камерой. В нем есть все, что у OnePlus 7, но вместо двойного - тройной зум

18:30 Быстрая зарядка, стерео динамик

18:20 На смартфоне будет матовое загнутое стекло. Камера 46 Мп. Возможность снимать широкоугольное видео, функция стабилизации

18:18 OnePlus продолжит работу в коллаборации с Google.

18:10 Будет перевод в реальном времени: если вы сделаете видеозвонок человеку, который говорит на другом языке, появятся субтитры.

18:05 Новая галерея будет распределять фото по категориям, определяя лица, места.

18:03 На сцену вышел сооснователь OnePlus Карл Пей. Рассказывает про операционную надстройку Oxygen OS 10.

17:45 За несколько часов до презентации в сети появились фото McLaren-версии.

Что известно про OnePlus 7T

Известно, что OnePlus 7T обладает дисплеем 6,55 дюйма,у которого соотношение сторон составит 20 к 9. У экрана с разрешением Full HD+ частота обновления составляет 90 Гц. У смартфона тройная задняя камера. Ее основной модуль может похвастаться разрешением в 48 мегапикселей, два других - это телеобъективный 12-мегапиксельный модуль и широкоугольный модуль на 16 Мп. Фронтальная камера имеет 16 Мп и располагается в каплевидном вырезе вверху экрана. Производитель обещает, что смартфон делает очень удачные макро-фотографии. Также устройство оснащено фирменной технологии ночной съемки.

Одна из "изюминок" новых моделей OnePlus - это технология быстрой зарядки Warp Charge 30T - по уверениям производителя, она заряжает смартфон на 23% быстрее обычной. В компании заявляют, что линейка OnePlus 7T заинтересует фанатов мобильного гейминга.

7T Pro будет отличаться от предшествующей модели более мощным процессором Snapdragon 855 Plus и расширенными возможностями камеры - пока что это все, что он нем известно. Он тоже будет обладать быстрой зарядкой Warp Charge 30T.

Также будет анонсирован смартфон из серии McLaren Edition, который обещает стать самым дорогим смартфоном компании OnePlus. Сообщается, что 7T Pro McLaren Edition будет отличаться уникальным дизайном, разработанным совместно с экспертами McLaren. У него будет текстурированный рисунок под задним стеклом и оранжевый акцент на рамке, а снизу на задней поверхности будет стоять логотип McLaren. Уникальность гаджета - не только в дизайне. Маклареновский вариант OnePlus 7T Pro будет обладать экраном 2K диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления картинки 90 Гц. На нем будет стоять мобильная платформа Snapdragon 855 Plus, также у смартфона будет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти. Смартфон обладает тройной камерой с датчиками изображения 48, 16 и 8 мегапкселей, и трехкратным оптическим зумом. Смартфон, как и другие гаджеты из линейки 7Т, станет первым, на котором будет сразу установлен новый 10-й Андроид.

Цена OnePlus 7T

Что касается стоимости, то предварительные данные об этом обнародовал индийский инсайдер Ишан Агарвал. По его данным, модель 7T в Европе будет стоить:

€589 или €599 за версию 8+128 ГБ. 7T Pro McLaren Edition будет самым дорогим смартфоном марки;

€849 или €859за гаджет с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ будет стоить.

По другим данным, один из румынских ритейлеров открыл предпродажу еще до сегодняшнего анонса. В каталоге он указал цену за OnePlus 7T Pro за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на уровне 924 долларов.