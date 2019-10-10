Если в ходе встречи нормандской четверки не получится конструктивного диалога, а на Донбассе не будут выполнены поставленные Украиной условия о выборах и контроле за границей, власть отойдет от минского плана урегулирования конфликта. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне.

Тему встречи в нормандской формате Заленский затронул в ответ на вопрос об условиях, на которые Украина не пойдет и вынуждена будет построить стену с Донбассом.

"Если на "нормандском формате" не будет диалога, дела не будет. Если я почувствую, что все готовы что-то делать для остановки войны, мы будем это делать и говорить о формате выведения войск и так далее. Если мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу, если я это почувствую, мы отойдем от этого плана и будем искать другой вариант", - сказал Зеленский.

Как писала "Страна", на пресс-марафоне Зеленский объяснил, почему не разводят войска в Петровском, где уже неделю нет обстрелов.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что пресс-марафон может продолжаться 10 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут сменять друг друга.