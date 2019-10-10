Форвард сбоной Аргентины и каталонской барселоны Лео Месси признался, что в его карьере был сложный период, когда он мог покинуть клуб. Также великий футболист изменил свои планы по поводу завершения карьеры.

Об этом Месси рассказал в интервью каталонской телерадиостанции RAC1, как передает газета Marca.

"Были времена, когда я из-за определенных обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. У меня были определенные проблемы с налоговой службой, особенно в период с 2013 по 2014 год.

Это было тяжелое время для меня и моей семьи. Люди не знают, что происходило тогда. Мой случай оказался первым, поэтому было так тяжело. Хорошо, что ребенок был тогда совсем маленьким, он ничего не понимал. Как раз в то непростое время я задумывался о том, чтобы уехать из Испании. У меня было много вариантов, но конкретных предложений - нет. Но я так думал не потому, что хотел покинуть Барсу, а из-за того, что тогда происходило.

И все же главное для меня - остаться здесь. Я всегда об этом думал, ничего не изменилось. Я хочу завершить карьеру в Барселоне, это очевидно. Это не только мои чувства к клубу, это семья. Я не хочу рушить дружбу моих детей. Наступила моя очередь пожить. Мы можем остаться здесь навсегда.

Я всегда мечтал вернуться в клуб Ньюэллс Олд Бойз. Аргентинский футбол значительно отличается от остального мира. Но иногда нужно отдавать приоритет семье. Я оцениваю свое состояние каждый год - думаю, смогу ли продолжить играть. Я уже в том возрасте, когда начинаешь считаться с возрастом. Это логично, что однажды я пойму, что не смогу двигаться как нужно. Но пока я могу, я хочу играть в футбол", - рассказал Месси.

Ранее "Страна" сообщала, что в ответ на обвинения в подтасовках FIFA показала капитану сборной Никарагуа его подпись в голосовании за Месси.