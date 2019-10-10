Президент Владимир Зеленский заявил, что "пока думает" увольнять или нет председателя Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко. Об этом глава государства заявил сегодня на большой пресс-конференции.

Также он сказал, что пока не определился с новым человеком на пост главы КГГА.

"Пока думаю. Я обязательно буду разговаривать с мэром перед тем, как его уволить", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, почему до сих пор не уволил Кличко с поста главы КГГА.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию первой пресс-конференции Владимира Зеленского.

Мы уже писали о том, что новая власть пларирует назначить нового главу КГГА. Им станет депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко. Что это значит, читайте здесь.

Напомним, что Кличко подал в суд на Богдана, Кабмин и Гончарука из-за решения о его увольнении с поста главы КГГА.

После этого была названа дата заседания суда по иску Кличко против Кабинета министров и Гончарука.