10 октября состоялась большая пресс-конференция Владимира Зеленского, который ранее анонсировал, что целый день будет отвечать на вопросы журналистов.

Местом проведения стал фуд-маркет, на первом этаже которого собрались журналисты и обычные посетители.

Аккредитовано было около 300 журналистов. Их приводили к президенту на второй этаж сетами по несколько человек. Они подсаживались за стол к гаранту и могли задавать вопросы. При этом ожидавшим внизу журналистам не было слышно, о чем говорят наверху, поэтому многие вопросы повторялись.

Пресс-марафон президент собрал в то время, когда против него идет националистический майдан, пытаясь сорвать урегулирование на Донбассе. Сегодняшнее мероприятие стало попыткой заручиться информационной поддержкой в свете последних событий.

Зеленский рассказал, какие существуют сценарии по Донбассу, что он думает о "Штайнмайер-Майдане", что происходит в Золотом, где вчера со стрельбой сорвали разведение сторон националисты, а также коснулся вопроса с лишением лицензии телеканала "112" и обещанных на выборах посадок.

Что рассказал Зеленский на своем пресс-марафоне, который прошел среди бургеров и пиццы - анализировала "Страна".

Главные выводы

Донбасс. Президент пытается и дальше проводить политику и "нашим и вашим".

С одной стороны, с его слов выходит, что он намерен и дальше разводить войска. Поскольку без этого не будет встречи в Нормандском формате. Которая, как считает Зеленский, может разблокировать путь к миру.

Но если она не сработает, Зе очертил свои дальнейшие планы. Хотя они очень сумбурные и противоречивые. С одной стороны, он намекнул, что может пойти даже на двустороннюю встречу с Путиным. А в другой раз сказал, что от встречи с Путиным его отговаривают и, может быть, он вообще затормозит Минский мирный процесс. Но также сказал, что воевать не хочет - нет возможностей военным путем решить вопрос возвращения Донбасса, и против войны выступают люди.

На пресс-конференции президент не озвучил конкретных "красных линий", на которые не пойдет Украина при введении особого статуса Донбасса (его составная часть - та самая формула Штайнмайера). Не прозвучало никаких ультиматумов касаемо передачи Украине границы с Россией и такого прочего.

То есть Зеленский старается не нагнетать и не сжигать мосты. Хотя очевидно и то, что президент собирается торговаться по поводу смягчения условий Минских соглашений, заложенных в уже принятый Украиной закон об особом статусе. В частности, требовать ввода миротворцев на украино-российскую границу.

Однако понятно, что кардинально переписать Минск - изъяв оттуда амнистию и фактическую автономию Донбасса - Россия не согласится. Да и на миротворцев скорее всего не пойдет. Послабления могут быть косметическими.

А, судя по тому, как беспомощно ведет себя Зе с ветеранами, срывающими разведение войск, "продать" им даже облегченный "Минск-3" Зеленский не сможет.

И ведь еще не факт, что Москва пойдет на смягчение условий. Равно как и на двустороннюю встречу с Зеленским, если сорвется "нормандский формат".

То есть пока политика по Донбассу заходит в тупик, в который ее завели акции протеста националистов - и неспособность Зе им что-либо противопоставить.

Штайнмайер-майдан. Несколько раз отчетливо прозвучало, что протесты организовывает Петр Порошенко. Это несомненный прогресс: раньше такие акции против самого Порошенко объявлялись "планом Шатун" из Кремля.

Правда, критикуя экс-президента Зе постоянно пытается переубедить его пиар-обслугу - "порохоботов", которые вчера приходили уже на вторую встречу в Офис президента. На этот раз с ними встречался лично гарант.

При этом Зеленский так и не объяснил, что будет делать с "Нацкорпусом", который срывает разведение в Золотом. Хотя и намекнул, что если кто-то из националистов незаконно будет применять оружие, то с ними будут "поступать по закону". Но сказал это невнятно. Скорее, как дежурную фразу, а не угрозу.

Говоря о Золотом, президент прямо заявил, что войска не разводят - потому что это срывают некие люди с "обеих сторон" и что разведение войск зависит и от нашей стороны. То есть фактически признал, что срывают их, в том числе и акции националистов в Золотом. Но что с этим делать он, с его слов, пока непонимает.

При этом, что важно, Зеленский признал: встреча "Нормандской четверки" не состоится, если сорвется разведение войск.

Язык, свобода слова, идеология. На пресс-конференции "Стране" не дали задать вопрос, почему в Украине с 2020 года закроются все русские школы. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ограничила "Страну" только одним вопросом, хотя остальные задавали по 2 и по 3.

Правда, потом Зеленскому все-таки задали вопрос по тому, будет ли Рада менять закон о языке. Он сказал, что "не нужно вообще поднимать вопрос о языке" и даже сравнил его с вопросом о марихуане. Хотя вопрос о языке "подняли" как раз в законе о тотальной украинизации, который сам Зеленский обещал проанализировать и поправить, в случае наличия проблем. Однако потом забыл об этом обещании.

По остальным гуманитарным темам Зеленский также давал понять, что в стране с его приходом в этой сфере мало что поменяется.

Так, он всячески открестился от истории со скандальным сайтом "Миротворец" и заявил, что закрывать его - не дело президента. При этом он обрушился на 112 канал, которому Нацсовет недавно не продлил лицензию. Он заявил, что владельцы телеканала - люди с "не-проукраинскими" взглядами. Как будто это может быть основанием для репрессий.

В случае со 112 каналом, как и с "Миротворцем", Зе сказал, что на это как президент не влияет. Что явное лукавство: буквально вчера "слуги народа" в Раде запустили процесс запуска временной следственной комиссии по 112 каналу. Слабо верится, что без ведома Зеленского - ведь это не формально независимый Нацсовет, а уже сугубо президентская фракция.

Причем "слуги народа" проголосовали за продолжение полномочий Нацсовета как раз для того, чтоб тот завершил "добивание" телеканалов 112, NewsOne и ЗИК.

А по данным СМИ, судебные процессы по лишению лицензий этих каналов, курирует Офис президента, оказывая давление на судей.

Дело Стерненко. Комментарии Зеленского только укрепили в уверенности, что власть сливает дело праворадикала, который зарезал человека в Одессе.

Зе сказал, что не знает, что дело Стерненко передали в СБУ. Он также якобы не в курсе встречи генпрокурора Рябошапки со Стерненко перед этим. И обещал за ситуацией проследить.

В это глобальное незнание верится с большим трудом - судя по телодвижениям с делом Стерненко, оно координируется на самом верху.

Отношения с Коломойским. Зеленский достаточно вяло (и после нескольких наводящих вопросов) заявил, что лично он против отмены национализации Приватбанка, которая сейчас рассматривается в суде. Но гораздо чаще он повторял, что на суд влияния не окажет и примет любое решение Фемиды.

Зе также заявил, что с Коломойским никаких вопросов решать не может, поскольку журналисты наложили на его контакты с олигархом табу. Поэтому, мол, он не в силах задействовать свое влияние на бывшего владельца "Привата".

В целом на пресс-конференции Зе больше говорил о том, каких полномочий у него нет, чем о своих планах.

То есть скорее всего президент не будет сопротивляться решению суда в пользу Коломойского, если таковое будет.

Также он ушел от ответа на вопрос "Страны" по поводу того, кто со стороны государства способствует приходу на госпредприятия людей Коломойского и его человека - экс-нардепа Геллера. Он сказал, что этими вопросами не занимается, хотя ранее признал, что во время встречи с Коломойским на Банковой он обсуждал "Центрэнерго".

Трамп и Байден. Очень много вопросов было по разговору с Трампом и делу Байдена. Но от всех этих вопросов Зеленский ушел, раз за разом повторяя, что никто на него не давил.

Местные выборы и мэры. Со слов Зеленского он еще думает над тем, кого назначить главой Киевской горадминистрации, но склоняется к тому, что это будет Александр Ткаченко, хотя и не на 100%. Мол, есть еще пару кандидатур. Ну и плюс к тому, он намерен встретиться с Кличко перед увольнением.

По Днепру Зеленский сказал, что в ближайшее время он огласит вердикт по своему пари с мэром города по мосту. Принимать его запуск как выполнение условий спора или нет. По намекам Зе нельзя исключать и того, что условие он признает невыполненным.

По Одессе Зеленский дал понять, что "Слуга народа" будет выставлять своего кандидата и не будет поддерживать Труханова. Правда, с кандидатом еще не определился, но назвал две фамилии - ведущего программы "Что? Где? Когда?" Андросова и нардепа Алексея Леонова.

Продажа земли. Президент заявил, что законопроект о продаже земли еще не доработан. И предположил, что иностранцам ее продавать не станут - по крайней мере на первом этапе реформы.

Раньше Зе говорил, что землю смогут покупать только украинские компании. Теперь он вводит в уравнение иностранцев. При этом крайне неуверенно, понимая, что эта тема непопулярна в обществе. То есть президент опять пытается проскочить меж двух огней - и выполнить некие обязательства перед международными партнерами, и склонить на свою сторону население.

Главные заявления президента

Нормандский формат. Общаясь с журналистами, Зеленский не исключил, что понадобится искать и другие форматы, если не сработает нормандский.

"Хочу вам сказать: если Нормандский формат будет откладываться из-за того, что не будет разведения, и в Золотом будут звучать выстрелы, тогда мы будем находить другие форматы, как вернуть наших людей. Один из них – это Минск. Есть еще один, который сработал, – мои прямые переговоры с Президентом РФ. Для возвращения наших я готов на прямые переговоры. Увидел, что был результат, и готов к этому".

Также он сообщил, что украинская сторона уже подготовила списки удерживаемых граждан и готова к взаимному освобождению в любое время, но Россия хочет обсудить этот вопрос в ходе саммита в Нормандском формате, дата которого еще не известна.

По словам Зеленского, есть несколько списков для освобождения: украинцы, удерживаемые Россией; список людей, которые находятся в заключении на оккупированной территории Донбасса; перечень украинцев, удерживание которых не подтверждают в ОРДЛО.

"По первым двум мы готовы хоть завтра. Скажу честно, российская сторона декларирует нам, что без Нормандского формата мы не дойдем до этого вопроса. Потому я и спешу с Нормандским форматом, поскольку одно из больших достижений для нашей страны – решение этого вопроса и возвращение людей" - сказал президент

По его словам, часть этих списков уже обсуждалась в рамках Минского формата, но решение будет на встрече в Нормандском формате.

Сценарии по Донбассу. По словам президента, есть два плана по Донбассу. "План "А" - вернуть и людей, и территории. План "Б" - сделать так, чтобы те, кто считает себя украинцами на Донбассе, были тут".

Кроме того, он спрогнозировал, что будет, если сорвется встреча в Нормандском формате.

"Если нормандский формат будет откладываться - если не будет разведения - мы будем искать другие форматы. Это Минск и прямые переговоры мои с президентом РФ. Это уже один раз сработало".

Ветераны в Золотом. У президента спросили, что он будет делать, если добровольцы с оружием захватят Золотое на Луганщине, где должно состояться разведение.

"Силой и дурак может - это неправильный подход. С ветеранами нужно разговаривать, пояснять свою позицию как президент. Я вчера встречался с ветеранами - там были и Нацкорпус, и Азов. Я им сказал: "Хлопцы, я не могу полностью рассказывать все свои планы - где и какие войска отводим. Я согласен, что коммуникация слабая. Но подогревают тех людей, которые не знают, что такое формула Штайнмайера. Поэтому говорить с ветеранами в Золотом надо. Но если они там вооружены - это неправильно? Как вы считаете? А что там сейчас в Золотом происходит? Был сбор, приехали какие-то люди, показали им бумаги из "ДНР" и "ЛНР" и рассказали: вас кидают, потому что завтра тут будет "ДНР" и "ЛНР". Они ходят каждый день и говорят: завтра вас Зеленский сдаст, завтра вас выселят из домов, тут будет "ДНР" и "ЛНР"".

Он добавил: "Если ты нарушаешь закон, то и в отношении тебя будут такие вещи. Как ты можешь стрелять, если ты не военный? Будь среди военных и выполняй задание военных".

А также объяснил, почему не разводят войска в Петровском, где уже семь дней нет обстрелов

"В Петровском, там где разведение, там нет людей. Это степь. И там прошло семь дней, когда не было обстрелов. Но мы будем разводить одновременно. И потому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", - объяснил Зе, почему не разводят войска.

Фото: Страна ua

Порошенко и Штайнмайер-майдан. По словам Зеленского, к протестам националистов сейчас "против капитуляции" причастен экс-президент Порошенко.

"Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Это на физиологическом уровне уже, мне кажется. Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришел на Майдан" - сказал Зеленский.

"Порошенко продолжает жить тем, будто он сейчас президент. [У него] большая психологическая травма. Он много раз хотел со мной встретиться, а я хочу понять, что он в диалоге. Но ответ я услышал, что он обвинил нас, меня - и ни за что не хочет нести ответственность. Я принял Украину со всем тем, что было. Готов отвечать", - сказал президент.

Также Зе привел слова Ангелы Меркель о том, что она удивлена позицией Порошенко по формуле Штайнмайера, которую он сам же и согласовал в 2016 году.

Атака на "112 канал". Присутствующий на встрече журналист "112 Украина" Павел Кужеев спросил, почему власть хочет закрыть телеканал.

На это Зеленский ответил рядом вопросов: "Обновленный ли состав Нацсовета отобрал у вас лицензии? Или это кворум бывшей власти? Я хоть раз давал команду новому составу Нацсовета отобрать лицензию у любого телеканала? Вы же знаете, что нет. Мы должны перезагрузить работу Нацсовета и они рассмотрят, правы вы или не правы. Вы знаете, почему вам угрозами два-три года? Ваш же собственник Медведчук?"

"Тарас Козак" - ответил журналист.

Зеленский добавил, что не будет влиять на новый состав Нацсовета, который решает вопросы, связанные с лишением лицензии телеканала.

"Я не буду на них влиять. Я хоть раз звонил вашим собственникам? Я хоть раз вам угрожал? Что-то плохое говорил про вас? Вы же что угодно про меня говорили, правда? Вы всегда говорили, что хотели про меня?" - заявил президент, отметив, что не имеет отношение к давлению на "112", и все это находится в компетенции Нацсовета.

Почему ушел Данилюк. Зеленский заявил журналистам, что знает, почему уволился секретарь СНБО Александр Данилюк, но не хочет называть причину: "Он, мне кажется, надеялся, что я не подпишу заявление. Но меня достала эта игра, что вы пишете заявления, а я их не подписываю. Что кто-то наступил кому-то на ногу".

Правла, потом он назвал причину - премьерские абмиции Данилюка и его конфликт с Богданом.

"Я не согласен с Данилюком, что он ушел из-за Приватбанка. Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я сказал ему честно - Сань, ты правда профессиональный человек, но я выбрал другого человека. Да, и ситуация с Богданом тоже имела место"- добавил президент.

Напомним, что 30 сентября стало известно, что Зеленский уволил секретаря Данилюка, который перед этим подал заявление "по собственному желанию". Назначали его на эту должность в конце мая текущего года.

Зеленский о Приватбанке. Несколько раз журналисты спрашивали о судьбе Приватбанка, в частности не будет ли отменена национализация и получит ли Игорь Коломойский компенсацию в 2 миллиарда, которые он хотел.

- Украина вернет Приватбанк Коломойскому?

- Украина - нет.

- Коломойский получит компенсацию?

- Это вопрос не ко мне, а к суду.

Каждый раз президент отвечал, что вопросы не к нему, все будет как решит суд.

Что касается МВФ, то на вопрос, уехал ли он из Украины из-за Приватбанка, Зеленский ответил: "Нет. Они уехали домой".

Зеленский о людях Коломойского в "Центрэнерго". "Страна" задала президенту вопрос о том, каким образом люди, близкие к Игорю Коломойского начинают массово заходить на госпредприятия.

"Страна": Коломойский и близкий к нему нардеп Геллер сейчас активно заводят своих людей на госпредприятия, в частности, на Центрэнерго. Известно ли вам об этом и кто им помогает со стороны государства? Правительство [помогает] или это самозахват? И что вы намерены с этим делать?

Зе: Я не знаю, что они завели своего человека, кроме того, что я читаю об этом так же, как и вы. Относительно независимости человека, который сегодня руководит Центрэнерго - это вопрос к премьер-министру Украины. Я могу спросить, независимый ли это человек, кто его завел.

Я не знаю этого человека. Потапенко? Да, я видел на совещании, седой такой человек, то есть молодой. Хороший ли он специалист? Вопрос к премьер-министру. Касательно его увольнения. Если он не самостоятельный и что-то не то делает, это тоже к премьер-министру. Я спрошу, это не проблема.

"Страна": То есть вы не следите за этим?

Зе: Я слежу, когда мне говорят, что у нас нет угля. Это уже вопрос безопасности, это вопрос ко мне, я начинаю всем звонить. И депутатам, и комитетам, и лидерам других стран, потому что мы ищем альтернативные варианты.

Посадки. Зеленский несколько раз отвечал на вопросы о посадках. Он заявлял, что прекрасно знал, кто коррупционер, но раньше не имел полномочий.

"Я думал, что на второй день, когда мы придем, всех коррупционеров посадят. Но мне сказали: "ай-ай-ай - президент не может влиять". То есть я еще должен подбирать слова, потому что это влияние", - сказал Зе.

Он похвалился посадкой Пашинского. "Выйдитие на улицу и спросите: Пашинский бандит? Сто процентов людей скажут, что да", - сказал президент.

Зе пообещал, что менее, чем через месяц начнутся и более серьезные посадки.

"Первый чекпоинт - 1 ноября. Они должны показать результат по кругу дел, которые мы определили на совещании", - пообещал президент.

Разморозка военной помощи США. Президент заявил, что предоставление Украине военной помощи со стороны США было разблокировано после его встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, а в телефонном разговоре с Дональдом Трампом вопрос помощи не поднимался. Зеленский отметил, что военную помощь заморозили еще в июле, но он не говорил об этом с Трампом. поскольку не знал о заморозке.

"Они заблокировали еще до того, как у нас был разговор, но об этом в разговоре не было. Я говорю, что я даже не знал. Мы потом говорили с министром обороны, и он сказал, что у нас есть проблема, заблокировали эти деньги. Когда мы говорили с Дональдом Трампом, этого вопроса не было вовсе" - сказал президент.

Что касается разговора с Пенсом в Варшаве, он добавил, что попросил его повлиять на ситуацию и после их встречи Америка разблокировала, и еще дополнительно предоставила 140 млн долларов.

Напомним, что в августе газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, американский лидер хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии средства были заморожены. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.

Извинения перед Меркель и Макроном. Также у Зеленского спросили, собирается ли он извиняться перед Германией и Францией за слова, сказанные в стенограмме разговора с Трампом. Он ответил, что нормально общается с Меркель и Макроном.

"Мы вчера общались с Меркель, у нас отличные отношения. Она понимает, почему так сказал… Они возвращали Россию в ПАСЕ, продолжали Северный поток-2, потому что защищали интересы своей стороны. А я - тут защищал", - сказал президент.

Позже он добавил про Меркель: "Мы нашли взаимопонимание. Мне кажется все понимают, почему так случилось. Мне не стыдно ни за одно слово, которое я сказал... Я никого не обижал. Я честно не вижу проблем по поводу обнародования этого разговора".

Напомним, что в телефонном разговоре с Трампом, Зеленский поддержал американского президента, который сказал, что США помогают Украине гораздо больше, чем Европа, а Берлин практически ничего не делает.

Дело Стерненко. Зеленский прокомментировал дело Стерненко. Отвечая на вопросы журналистов, сказал, что в целом знаком с делом и признал, что тот убил человека. "Мы знаем с вами, что Стерненко убил человека, это очень сложная история", - сказал президент и упомянул, что на праворадикала Сергея Стерненко ему также жаловался мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Он жаловался на этого парня, Стерненко. Вы же знаете, да, что на Стерненко... Мы же знаем, это же открытая информация, да, что он убил человека? Там очень сложная история. Стерненко выжил. На него тоже до этого момента (совершались нападения)... Там ситуация сложная, непростая, неправильная, криминальная. Это мое мнение. И изменить ее мы можем как, с нашей стороны? Мы успели изменить СБУ, занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области..." - сказал Владимир Зеленский.

При этом, когда позже у него поинтересовались, как так вышло, что ГПУ передало дело СБУ, и в его объединили с расследованиями о нападении на активистов, то есть Стерненко проходит как потерпевший, президент сказал, что не владеет информацией об этом.

"По Стерненко. Не знаю, что генеральный прокурор передал это дело. СБУ не будет закрывать это дело, если там есть уголовное дело. Мы же не про расследование убийства. Он передал дело, чтобы объединить с другим большим делом" - сказал Зеленский.

На уточнение, что Стерненко там проходит, как потерпевший, но он убийца, президент ответил: "Для меня это новая информация. Мне надо позвонить узнать".

Вопрос о земле. Зеленский заявил о том, что законопроект о снятии моратория на продажу земли требует доработки, а сама продажа должна происходить в два этапа.

По словам президента, сейчас ситуация вокруг земельного закона достаточно сложная, и в нем "не все хорошо".

"Сейчас я говорю ни в коем случае нельзя нести этот закон в ВР, давайте все эти пункты выпишем и урегулируем... 73 или 72% против моратория, против того, чтобы снять мораторий. А 80% - за то, чтобы иметь землю в собственности", - рассказал он.

По его словам, первоначально землю должны получать украинцы, которые будут якобы получать льготы и займы. Происходить продажа земель должна в два этапа.

"Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Второй период, сами фермеры говорят. Когда наши уже купили, когда у нас уже кредитная ставка, когда уже у нас льготы, тогда вы можете уже открыть другим. Другим иностранным компаниям, которые будут 100% работать на этой земле. И будут украинцы работать. Но это будет уже через несколько лет", - пояснил Зеленский.