Президент Владимир Зеленский сообщил, что председатель комитета нацбезопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич сейчас находится в больнице из-за инфаркта. Именно поэтому, по словам Зеленского, Завитневич не появляется на заседаниях Рады и не ходит на заседание комитета. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Журналист также спросил Зеленского о том, не угрожают ли назначения и избрания из круга знакомых национальной безопасности Украины (Завитневич - муж одноклассницы президента и его давний знакомый).

"Во-первых, ни одного заседания комитета Александр Завитневич, которого я знал еще того, как он стал мужем девушки с которой я учился, которая является доктором психологических наук, которую я не видел много лет из-за того что она уехала из Кривого Рога и закончила институт международных отношений, кстати, я бы очень хотел, чтобы и она со мной работала, но Александра я знал отдельно. Они познакомились в университете. Он военный, он закончил военное училище. Он профессиональный человек. Мы, действительно, знакомы много лет. Я действительно ему доверяю. Он не пропустил ни одного заседания...", - ответил президент Владимир Зеленский.

"А теперь вы поедете в больницу, где он едва не умер, потому что у него случился инфаркт, после этого он пропустил все заседания. Поэтому, когда я вам говорю, как человек с человеком: "Можно я вам отвечу?", А вы говорите: "Нет". Дослушайте.

Напомним, Александр Завитневич является директором ООО "Смелянский Литейный Завод".

Ранее Абромавичус рассказал, что его назначили директором "Укроборонпрома" без конкурса из-за угрозы нацбезопасности.

Как сообщала "Страна", 4 октября Верховная Рада приняла скандальную программу Кабмина. Голосов "слуг народа" не хватило. Программу правительства поддержали 225 нардепов от "Слуги народа", шестеро из "За будущее" и пятеро внефракционных. Против выступила "Оппозиционная платформа - За жизнь" (19) и двое нардепов от "Европейской солидарности". Остальные фракции или не голосовали, или воздержались. Также не голосовали пять нардепов от "Слуги народа".