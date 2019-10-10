В четверг, 10 октября, в украинских обменках резко подешевели доллар и евро. Об этом пишет BIN.ua.

В обменных пунктах киевских банков курс продажи доллара понизился на 10,46 копеек до 24,99 грн/$, курс покупки - понизился на 7,08 копеек до 24,58 грн/$.

Средний курс покупки евро упал на 6,23 копеек до 26,8827 грн/евро, курс продажи понизился на 8,18 копеек до 27,4800 грн/евро.

Курсы валют в Украине 10 октября:

Напомним, 9 октября иностранцы зашли в облигации и опустили курс доллара к гривне.

Также "Страна" следит за тем, что происходит с курсом доллара в Украине на межбанке, в обменках и банках 10 октября.