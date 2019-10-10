Пока существует потенциальная опасность выстрелов со стороны радикалов в Золотом и Петровском, которые приехали на Донбасс протестовать против разведения сил, собственно развода сил в обоих поселках не будет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне.

"Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые будут случайно постреливать, разведения не будет", - сказал он.

И добавил, что в селе Петровском, там где проходит разведение, нет людей. "Это степь. И там прошло семь дней, когда не было обстрелов. Но мы будем разводить одновременно. И потому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", - объяснил Зе, почему не разводят войска.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию первой пресс-конференции Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что пресс-марафон может продолжаться 10 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут сменять друг друга.

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