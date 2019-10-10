Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет показал график изменения населения страны из-за смертности и отъезда за границу и поделился планами правительства насчет изменения негативного демографического тренда. Пост на тему убыли населения чиновник опубликовал в своем Telegram.

Дубилет написал, что сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.

По его словам, сводных демографических данных в нужном виде пока нет, но Кабмин работает над их сбором вместе с пограничной службой (над статистикой по пересечению границы) и с Минюстом (по рождаемости/смерти).

Дубилет поделился с подписчиками информацией, которую взял из баз данных по пересечению границы. Он посчитал количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись в течение более чем 21 дня, а также тех, кто вернулся после 21-дневного отсутствия.

Фото: Telegram/ Dubilet

На основании графика министр Кабмина сделал выводы:

С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн человек. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).

Дубилет намерен построить подобный график и за прошлый год, "чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным, или просто сезонный фактор".

Министр уточнил, что приведенные данные предварительные. На них и на других массивах он рассчитывает построить инфографику, чтобы общество могло оценивать работу власти по изменению негативного социально-демографического тренда в стране.

Ранее "Страна" приводила статистику, по которой каждые 30 секунд из Украины в поисках лучшей жизни уезжает один человек.

Также мы рассказывали, что с 20 марта 2018 года по июнь 2019-го из Украины на заработки уехало более 1,3 млн человек.