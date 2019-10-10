Вчера, 9 октября, в продажу поступила новая партия билетов на поединок отборочного турнира Евро-2020 между национальными сборными Украины и Португалии, который состоится 14 октября на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). Футбольные функционеры так же объяснили, как можно приобрести заветные тикеты и не попасть при этом в сети аферистов и спекулянтов.

"В рамках программы билетного Fair Play принято решение увеличить количество партий продажи билетов, что упростит процедуру проверки и контроля их реализации и минимизирует риски выкупа билетов перекупщиками. Предыдущие партии билетов на поединок с Португалией поступали в продажу 6-го и 8 октября.

Напоминаем, что единственным сервисом, где можно легально приобрести билеты на матчи сборной Украины, является сайт ticketsbox.com. Перепродажа таких билетов запрещена в любом формате. Еще раз призываем всех соблюдать билетный Fair Play", - напомнили в УАФ.

Для проверки билетов сервис ticketsbox.com создаст кризисный центр, который начнет работу в субботу, 12 октября, на территории НСК "Олимпийский" и будет работать до 14 октября включительно.

"Посетить кризисный центр стоит лишь тем, кто приобрел билет у перекупщиков. При себе необходимо иметь удостоверение личности и купленный билет", - уточнили в УАФ.

Также напоминаем, что параллельно продолжается продажа билетов на матч Украина - Литва, который состоится 11 октября на ОСК "Металлист" в Харькове. Билеты еще есть в продаже, поэтому у болельщиков есть шанс поддержать сборную в сверхважном матче отбора Евро-2020.

Ранее "Страна" сообщала, что защитник сборной Украины Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем с Литвой.