С добровольцами АТО, которые протестуют против развода сил на Донбассе, нужно вести переговоры и разъяснять свою позицию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне, отвечая на вопрос, что он будет делать, если добровольцы с оружием захватят Золотое в Луганской области, где должно состояться разведение.

"Силой и дурак может - это неправильный подход. С ветеранами нужно разговаривать, пояснять свою позицию как президент. Я вчера встречался с ветеранами - там были и Нацкорпус, и Азов. Я им сказал: "Хлопцы, я не могу полностью рассказывать все свои планы - где и какие войска отводим". Я согласен, что коммуникация слабая. Но подогревают тех людей, которые не знают, что такое "формула Штайнмайера". Поэтому говорить с ветеранами в Золотом надо. Но если они там вооружены - это неправильно? Как вы считаете? А что там сейчас в Золотом происходит? Был сбор, приехали какие-то люди, показали им бумаги из "ДНР" и "ЛНР" и рассказали: вас кидают, потому что завтра тут будет "ДНР" и "ЛНР". Они ходят каждый день и говорят: завтра вас Зеленский сдаст, завтра вас выселят из домов, тут будет "ДНР" и "ЛНР", - сказал глава государства.

Он добавил: "Если ты нарушаешь закон, то и в отношении тебя будут такие вещи. Как ты можешь стрелять, если ты не военный? Будь среди военных и выполняй задание военных".

"Страна" ведет онлайн-трансляцию первой пресс-конференции Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что пресс-марафон может продолжаться 10 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут сменять друг друга.

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