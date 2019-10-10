Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про спор с мэром Днепра Борисом Филатовым по строительству моста и грозит ли чиновнику отставка. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, все решится после результатов строительной инспекции.

"Комиссию мы отправили. Поехали люди. Есть все ответы - что там было сделано, и что сделали такого, что даже не планировалось. После того, как до меня дойдут эти выводы, мы будем разговаривать с господином Филатовым. Или не будем разговаривать", - сказал во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский с Филатовым заключили пари, которое касалось Нового моста в Днепре. Спорт предполагал, что мост будет достроен до 14 сентября, или мэр уходит в отставку. Долгострой Филатов сдал даже с опережением по срокам, но после этого в мэрии начались обыски из-за хищений средств во время строительства. Были объявлены подозрения как строителям моста, так и чиновникам мэрии.

Как сообщала "Страна", еще 14 сентября президент Владимир Зеленский лично приезжал в Днепр с инспекцией по вопросу строительства моста.