Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября заявил, что, по его мнению российская сторона на сегодняшний день утомлена конфликтом на Донбассе, поэтому появилась возможность найти способ закончить войну.

Отвечая на вопрос журналиста, почему президент РФ Владимир Путин сейчас может уступить Украине, Владимир Зеленский заявил, что, на его взгляд, задача на сегодня - найти подход, чтобы что-то изменилось и это произошло.

"Я думаю, что и российская сторона тоже утомилась от этого процесса. Если раньше там были мысли, что Украина отдаст часть своей территории, то сейчас таких мыслей нет", - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, изменились и настроения, а также представления об Украине в России, и этому способствовала его известность не как политика, а как представителя шоу-бизнеса, человека с либеральными взглядами.

"Раньше была такая информационная политика, что мы тут фашисты, что мы хотим лишить права говорить по-русски. Сейчас же в России большой процент людей понимает (они знали меня не как политика, а как известного человека), что со мной эта история не работает. И они понимают, какие у меня либеральные взгляды в этом плане", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас есть возможность вести диалог с РФ в Нормандском формате, а в случае необходимости - и в другом, подключая к нему другие страны. Владимир Зеленский полагает, что прошлая власть не стремилась завершить войну, тогда как для его команды - это первоочередная задача.

"Я на протяжении пяти лет не буду говорить: "Уважаемые журналисты, мы же встречались в Минске…", "Мы встречались в Минске, уважаемые журналисты..." Тикают часики, а вместе с ними люди. Нет этих людей. Кто-то выезжает, кто-то гибнет. Когда кто-то кричит, что это зрада… Зрада - это не дать мне выполнять свои президентские полномочия и обещания", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что если не будет разведения войск, не будет Нормандского формата.

Также президент назвал путь, по которому пойдет, если сорвется Нормандский формат.