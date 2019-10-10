Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время телефонного разговора в июле он ставил своей целью "затянуть" президента США Дональда Трампа в Украину, и Трамп тогда никоим образом не давил на него. Так Зеленский ответил на вопрос во время общения с журналистами во время прямого эфира 10 октября.

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США, и я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти "уставшие" отношения между Америкой и Украиной - уставшие от вопроса "А куда мы тратим деньги?", потому что это деньги налогоплательщиков и для них это святые вещи – этот звонок влиял на одно: я понимал, что нам надо добиться встречи, я хочу ему показать нашу команду. Я хотел затащить его в Украину", - заявил он.

"Во время общения с президентом Трампом я ему сказал, что у нас будет возможность встретиться в Варшаве, и я ему сказал по телефону: "Я предлагаю вам после Варшавы заехать в Украину". Для меня это было дело тяжелое, но обязательное, я хотел, чтобы он приехал. Знаете, это как во времена различных императоров, когда они переодевались и приходили к людям посмотреть, как народ живет. Я хотел, чтобы этот человек – президент такой мощной страны и стратегического партнера Украины – переоделся в человека обычного, чтобы он увидел (Украину изнутри, – Ред.)", - рассказал президент.

Он добавил ,что "с оружием наши звонки, с историей с "Буризмой" никак не были связаны". Зеленский рассказал, что во время встречи в Нью-Йорке сказал Трампу, чтобы тот внимательно посмотрел на его команду, что они не похожи на коррупционеров, и просил, чтобы Белый дом изменил свою риторику и перестал говорить об Украине как о стране, где процветает коррупция.

По словам президента Украины, военную помощь Украине США заблокировали еще до телефонного разговора с Трампом, и он даже об этом не знал на момент разговора.

Зеленский уверяет, что о блокировании помощи узнал уже позже от министра обороны и решил, что поднимет этот вопрос на сентябрьской встрече в Варшаве и что все-таки поднял его во время разговора с вице-президентом США Майком Пенсом.

Президент рассказал, что после этого разговора с Пенсом Америка разблокировала помощь и еще добавила 140 миллионов. По словам Зеленского, он не проверял совпадает ли стенограмма июльского разговора с Трампом, опубликованная Белым домом, с украинской версией, но высказал мнение, что совпадает. Он добавил, что основные акценты разговора были, чтобы у Украины была мощная поддержка со стороны США, и чтобы состоялась встреча двух президентов.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-марафона Зеленского.

Напомним, что Зеленский также рассказал, как звонок Трампу связан с заморозкой военной помощи от США.