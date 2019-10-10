Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября заявил, что в деле по "Приватбанку" он готов защищать интересы Украины, но вмешиваться в судебный процесс он не будет.

Зеленский отметил, что МВФ и другие международные партнеры обеспокоены вопросом оспаривания в судах национализации "Приватбанка".

"На встрече с ними я всегда говорю: так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это? Нет, вы как президент лучше не влияйте. А что я должен делать? Вы как-то не влияйте, но влияйте. Это очень интересная позиция", - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что напрямую вмешиваться в судебный процесс он не будет. По словам Зеленского, он никогда в жизни не звонил ни одному судье и ничего не просил. Однако защищать интересы страны в случае необходимости он готов.

"Посмотрим на результат. Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Напомним, хозсуд Киева определил, что дебаты по иску Коломойского о возврате ему акций Приватбанка стартуют 17 октября.

Также мы писали, что по мнению экс-секретаря СНБО Данилюка, МВФ откажется от Украины в случае отмены национализации "Приватбанка".