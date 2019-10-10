Завтра, 11 октября, сборная Украины проведет важнейший матч отборочного турнира к Евро-2020 против команды Литвы. Чтобы почти на 100% гарантировать себе выход из группы нашим парням в Харькове нужна только победа. А накануне из тренировочного лагеря нашей команды пришла добрая новость - защитник Виталий Миколенко оправился после микротравмы и приступил к тренировкакм в общей группе.

Об этом передает пресс-служба УАФ.

Свой рабочий план на 9 октября национальная сборная Украины завершила вечерней тренировкой на "Солнечном".

Тактические наработки, усвоенные утром, игроки отшлифовывали во время динамического полуторачасового занятия. Виталий Миколенко показал, что он полон сил и готов конкурировать за место в стартовом составе.

К слову, это стремление является сейчас определяющим для всех без исключения игроков команды. Желание продемонстрировать свои лучшие качества наполняет тренировки конкурентной атмосферой: все хотят сыграть с Литвой.

Горячая поддержка болельщиков на открытой тренировке дает основания надеяться, что 11 октября на "Металлисте»" будет аншлаг.

Сегодня в Харькове, в отеле Superior Golf & Spa Resort, пройдет предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко и одного из игроков, а официальная тренировка - на хорошо знакомом сборникам "Солнечном".

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Сенцов посмотрит матч Украина - Португалия на стадионе в Киеве в компании двух обладателей Золотого мяча - Олега Блохина и Игоря Беланова.