Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона заявил, что в случае отсрочки Нормандской встречи будут рассмотрены другие форматы переговоров.

"Если нормандский формат будет откладываться - если не будет разведения - мы будем искать другие форматы. Это Минск и прямые переговоры мои с президентом РФ", - сказал Зеленский.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции президента Владимира Зеленского, который стартовал на столичном фудкорте Kyiv Food Market в 10:00. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что пресс-марафон может продолжаться 10 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут сменять друг друга.