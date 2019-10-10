На пресс-конференции 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, на его взгляд, большинство украинцев разделяют точку зрения, что экс-нардеп Сергей Пашинский является бандитом.

"Я думал, что на второй день, когда мы придем, всех коррупционеров посадят. Но мне сказали: "Ай-ай-ай - президент не может влиять". То есть я еще должен подбирать слова, потому что это влияние. Вот выйдите на улицу и спросите, бандит ли Пашинский. Я уверен, если вы выйдите на улицу и у ста человек спросите, бандит ли Пашинский, то сто человек ответит, что да", - сказал Зеленский.

Напомним, Пашинский был арестован 7 октября текущего года в ходе расследования инцидента, произошедшего три года назад. Вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. А спустя два года дело возобновили, экс-нардепу вручили подозрение, а позже отправили в СИЗО.