В понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины - это день всех военнослужащих, а также тех, кто защищает страну - и мужчин, и женщин. Этот государственный праздник с 2014 года заменил советское 23 февраля. Сегодня в стране выходной.

История Дня защитника в Украине

В Украине установили новый праздник, чтобы не отмечать его по военно-историческому календарю России. Тем более что для него нашли подходящий день, когда украинцы традиционно почитают казацкое войско - на Покрова Пресвятой Богородицы. Именно ее считают заступницей воинов. Есть еще один повод - 14 октября в 1942 году основали УПА.

С Днем защитника Украины поздравляют не только мужчин, но и женщин. По данным Минобороны, 22,3% от общего состава ВСУ составляют представительницы прекрасного пола.

Традиции праздника

14 октября, кроме праздничных концертов и мероприятий, вспоминают о тех, кто положил свою жизнь, защищая целостность страны. В храмах в память о погибших воинах служат панихиды, молятся о даровании упокоения, устанавливают почетный караул у Вечного огня.

Открытки и поздравления с Днем защитника Украины

Славный наш защитник, с праздником! Пусть в жизни будут верные друзья, правильные решения и счастливые жизненные повороты! Пусть Богородица защищает и оберегает. Мира, любви и добра в семье.

Нехай складнощів буде менше, а радощів - більше! Бажаємо любові і добра! Нехай сім'я буде повна, стіл - щедрий, а за вікном світить сонечко і росте червона калина!

В день захісників України бажаю, щоб твій шлях був зігрітий сонцем. Щоб з тобою завжди були сили, потрібні вміння, наснага та любов близьких. Ми молимося за твоє життя, наш рідний. Нехай Ангел-охоронець оберігає!

Нехай сльози на очах будуть тільки від щастя! Миру та злагоди!

Пусть будет этот день богат на счастливые и радостные моменты, согревающие и укрепляющие изнутри даже в самый трудный момент. Желаю любить и быть счастливым! Еще крепкого здоровья. И спасибо! За то, что вы защищаете наш покой! Ангела хранителя хорошего!

Наш смелый самый, с праздником тебя,

Пусть друзья поддерживают и оберегают небеса,

В тебя мы верим, молимся чтоб были силы

И ангелы святые тебя чтобы хранили.