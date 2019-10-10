Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский дает в Киеве свою первую пресс-конференцию. Отвечая на вопрос журналиста издания "Нового времени" о новых законах для физических лиц предпринимателей, которые предлагают в новом правительстве, глава государства вступил с корреспондентом в затяжную полемику.

Зеленский поинтересовался, является ли журналист предпринимателем и на каких условиях он работает. "Кстати, я давно хотел спросить, откуда у вашей компании деньги, у "Нового времени"? Западные?", - не дав ответа на поставленный вопрос спросил журналиста Зеленский.

На этот вопрос журналист ответил, что владельцем СМИ является основатель и гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, гражданин Чехии.

После этого Зеленский упрекнул Фиалу в покупке активов после бегства из страны Виктора Януковича и заключил, что СМИ должны быть украинскими. "Вы имеете в виду все те активы, которые после того, как Янукович сбежал, покупала компания Dragon Capital? ... Я всегда говорю о СМИ: они должны быть независимыми и украинскими. Вот сейчас мы говорим о земельной реформе, и все говорят: "Смотрите, это же наша земля. Украинская земля. Поэтому собственниками должны быть украинцы". Я тут согласен на все 100%. И это нужно менять в законе. Дальше все говорят: "А если землей владеют юрлица, их бенефициарами тоже должны быть только украинцы". А вы не думаете, что собственниками независимых СМИ должны быть украинские граждане?", - сказал Зеленский.

Журналист не смолчал. Он заявил, что "лучше пусть медиа владеют иностранные граждане, чем коррумпированные олигархи".

С ним Зеленский не согласился: "То есть вы считаете, что нормально, если иностранцы владеют медиа? Вам не кажется, что конечными бенефициарами независимых проукраинских СМИ, если их собственники - юрлица, должны быть гражданами Украины? Могут быть иностранцы – приезжайте, например, меняйте паспорт. Тогда вы защищаете интересы Украины, особенно в вопросе информационной независимости", – прокомментировал глава государства.

Отметим, что медиагруппу НВ компании Dragon Capital Томаша Фиалы входят журнал "Новое время", "Радио НВ" и портал NV.ua. Главным редактором медиагруппы является Виталий Сыч.

Ранее президент Украины назвал "главного по информационной войне" в Украине.

Также он рассказал, почему торопится со встречей в Нормандском формате, которая может не состоятся из-за срыва разведения войск в Петровском и Золотом.