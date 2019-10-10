Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимощенко "главным по информационной войне" в своей команде. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Он главный по информационной войне", - заявил Зеленский.

Тимошенко (который, кстати, родом из Днепра) был назначен на свою должность 21 мая и отвечает за информационную политику Офиса президента.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции президента Владимира Зеленского, который стартовал на столичном фудкорте Kyiv Food Market в 10:00. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что пресс-марафон может продолжаться 10 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут сменять друг друга.