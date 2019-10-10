Под зданием фуд-маркета в Киеве, где проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, собрались митингующие. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Несколько десятков человек с флагами "Свободы" и плакатами находятся на площадке перед зданием. На большом транспаранте надпись: "ПреЗЕдент молчит - мэр Днепра Филатов грабит. Остановить! Зачем? Подождать... пока дограбит и поделится... Так защитил меня мой ПреЗЕдент..."

У большинства из присутствующих в руках обыкновенные листы А4 с вопросами, которые, на их взгляд, должны задать журналисты президенту: "Спроси: что шепчет Богдан", "Спроси: где зарплата учителям по 4000$", "Спроси: Сваты - это Липецкая фабрика", "Спроси: насколько у Авакова новое лицо", "Спроси: почему не сложили мандат кнопкодавы" и т.д.

По состоянию на 10:50 участники акции подожгли петарды.

Фото: "Страна"

Напомним, Зеленский, по словам его пресс-секретаря, сегодня будет отвечать на вопросы журналистов 10 часов.

Также мы писали, что Зеленский проводит пресс-конференцию в заведении партнера Галантерника.