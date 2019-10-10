Сегодня, 10 октября, во время большой пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, каким ему видится экс-президент Петр Порошенко и его действия, в том числе во время воскресного митинга против формулы Штайнмайера.

"Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришел на Майдан", - рассказывает Владимир Зеленский о том, как Порошенко вместе с женой Мариной посетил вече "Нет капитуляции!" против "формулы Штайнмайера", проходящее на Майдане Независимости 6 октября.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что не переживает о новом противостоянии.

"Я ничего такого (Майдана - Ред.) не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я был президентом, кропопролития не будет. Но люди тогда точно не выберут остановку войны из того меню, которое есть на продажном политическом рынке", - заявил Зеленский.

При этом Зеленский сказал, что Порошенко хочет быть лидером нового Майдана: "Он немножечко подталкивает людей".

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции президента Владимира Зеленского, который стартовал на столичном фудкорте Kyiv Food Market в 10:00. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что пресс-марафон может продолжаться 10 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут сменять друг друга.

Ранее "Страна" писала, что протестующих против пресловутой формулы на киевском Майдане собралось в минувшее воскресенье от силы 5 тысяч человек.