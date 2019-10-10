Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 1 ноября правоохранительные органы должны будут открыть несколько громких дел касательно топ-коррупционеров. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции 10 октября.

"Первый чекпоинт - 1 ноября. Они (правоохранительные органы - Ред.) должны показать результат по кругу дел, которые мы определили на совещании", - сказал Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что "посадка" коррупционеров, которая была одним из пунктов его предвыборной кампании, до сих пор не произошла, потому что он как президент не может влиять на ход следствия.

"О посадке. Я думал, что на второй день, когда мы придем, всех коррупционеров посадят. Но мне сказали: "Ай-ай-ай - президент не может влиять". То есть я еще должен подбирать слова, потому что это влияние. Вот выйдите на улицу и спросите, бандит ли Пашинский. Я уверен, если вы выйдите на улицу и у ста человек спросите, бандит ли Пашинский, то сто человек ответит, что да", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский проводит пресс-конференцию в заведении партнера Галантерника.

Также мы писали, что Зеленский, по словам его пресс-секретаря, сегодня будет отвечать на вопросы журналистов 10 часов.