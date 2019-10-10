Сегодня, 10 октября, президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции рассказал про звонок президенту США Дональду Трампу и про отношения Украины и США.

На вопрос журналиста: "О заморозке военной помощи вы узнали до или после звонка?" президент ответил, что сам разговор не имел последствий и с военными поставками не связан.

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. Звонок влиял только на, что нужно договориться о встрече. Я хотел затянуть его в Украину. Я ему сказал, что у нас будет возможность встретиться в Варшаве. Хотел показать нашу молодую команду. Я ему сказал: предлагаю после Варшавы приехать к нам в Украину.

Я хотел, чтобы этот человек, президент такой мощной страны, переоделся в обычного человека и он увидел… Когда я понял, что его не будет в Варшаве я понял, что встреча в Нью-Йорке. Я ему сказал: "Посмотри, мы что, похожи на коррупционеров" - измените риторику. Я уделил время, чтобы это ему доказать. И поэтому у нас прошла очень хорошая встреча.

С "Бурисмой" (компания Burisma, в которой работал сын Байдена, - Прим.), с другими историями это разговор никак не связан. А помощь они заблокировали в июле… Еще до того, как у нас был разговор. Я не знал. Потом я уже говорил с министром обороны и он сказал: "У нас проблема. Заблокировали помощь". В разговоре этот вопрос не поднимался. А в Польше с вице-премьером мы обсудили этот вопрос. И после нашей встречи они разблокировали и добавили 140 миллионов. А шантажа не было, потому что это не было предметом разговора.

Главные акценты: я хотел, чтобы у нас была мощная поддержка, что нам нужно встретиться - вот и все", - ответил Владимир Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал провести ревизию военной помощи США Украине. На время проверки деньги заморозили.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции президента Владимира Зеленского, который стартовал на столичном фудкорте Kyiv Food Market в 10:00. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что пресс-марафон может продолжаться 10 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Каждые полчаса группы будут сменять друг друга.

Накануне совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер сообщил, что все точки продаж внутри рынка будут открыты, несмотря на проведение пресс-марафона президента Владимира Зеленского. Про охрану и обеспечение порядка совладелец не сообщил.